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الملك يتصدر قائمة أكثر المسلمين تأثيراً في العالم

7 نوفمبر 2024
الملك يتصدر قائمة أكثر المسلمين تأثيراً في العالم

وطنا اليوم:صُنّف جلالة الملك عبدالله كأكثر المسلمين تأثيراً في العالم، وفقاً لقائمة 500 مسلم الأكثر تأثيراً، والمعروفة باسم “المسلم 500”.
وفي إصدارها الأخير لعام 2025، اختارت قائمة “المسلم 500” شخصية بارزة مدافعة عن قضية فلسطين كـ “رجل وامرأة العام”.
وفي تقريرها السنوي، أشارت “المسلم 500” إلى أن جلالة الملك قد “برز هذا العام كأكثر قائد عربي وإسلامي فعالية في العالم، نظراً للخطوات الحاسمة التي اتخذها لمنع اندلاع حرب إقليمية أكبر، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة والضفة الغربية”.


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