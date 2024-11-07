إسرائيل توقع صفقة لشراء طائرات F15 بـ5.2 مليار دولار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تل أبيب وقعت صفقة مع بوينغ بقيمة 5.2 مليار دولار لشراء طائرات F-15.

جاء ذلك على وقع التكهنات والتحليلات حول تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية على العدوان المستمر منذ 398 يوماً.

ووفقا للدفاع الإسرائيلية فإن صفقة مع بوينغ الأميركية تضمن شراء 25 طائرة حربية من طراز “إف-15″ المقاتلة متعددة المهام.

وتعمل المقاتلة الأمريكية في جميع الأحوال الجوية، وتصنف كطائرة تفوق جوي، وهي اعتراضيه هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية من أكثر مستخدميها.

وفي الرابع من حزيران الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها وقّعت على صفقة شراء 25 مقاتلة أميركية من طراز “إف 35″، بقيمة 3 مليارات دولار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية في حينها، فإن تل أبيب ستبدأ اعتبارا من 2028 استلام المقاتلات التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”، بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا، شاملة الدعم والصيانة.

وبعد حصول إسرائيل على المقاتلات الـ25، سيتم توسيع أسطولها من هذا الطراز إلى 75، حيث تمتلك حاليا 50 مقاتلة شبحية، وفق المصدر ذاته.

لتصبح بذلك طائرة “إف 35” التي تُعرف بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، هي المقاتلة المستقبلية للقوات الجوية الإسرائيلية.