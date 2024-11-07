بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إسرائيل توقع صفقة لشراء طائرات F15 بـ5.2 مليار دولار

7 نوفمبر 2024
إسرائيل توقع صفقة لشراء طائرات F15 بـ5.2 مليار دولار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تل أبيب وقعت صفقة مع بوينغ بقيمة 5.2 مليار دولار لشراء طائرات F-15.
جاء ذلك على وقع التكهنات والتحليلات حول تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية على العدوان المستمر منذ 398 يوماً.
ووفقا للدفاع الإسرائيلية فإن صفقة مع بوينغ الأميركية تضمن شراء 25 طائرة حربية من طراز “إف-15″ المقاتلة متعددة المهام.
وتعمل المقاتلة الأمريكية في جميع الأحوال الجوية، وتصنف كطائرة تفوق جوي، وهي اعتراضيه هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية من أكثر مستخدميها.
وفي الرابع من حزيران الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها وقّعت على صفقة شراء 25 مقاتلة أميركية من طراز “إف 35″، بقيمة 3 مليارات دولار.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية في حينها، فإن تل أبيب ستبدأ اعتبارا من 2028 استلام المقاتلات التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”، بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا، شاملة الدعم والصيانة.
وبعد حصول إسرائيل على المقاتلات الـ25، سيتم توسيع أسطولها من هذا الطراز إلى 75، حيث تمتلك حاليا 50 مقاتلة شبحية، وفق المصدر ذاته.
لتصبح بذلك طائرة “إف 35” التي تُعرف بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، هي المقاتلة المستقبلية للقوات الجوية الإسرائيلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

00:05

عاجل الحكومة: العلاقات الأردنية الامريكية استراتيجية بصرف النظر عن الحزب الحاكم

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

21:38

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

20:46

مدارس بلا تنمر

20:36

إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

20:29

هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة “أفضل حملة إلكترونية” عن حملة مملكة الزمن

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024