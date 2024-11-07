بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران تحكم بالإعدام على 4 أشخاص بعد إدانتهم بالتجسس لصالح “إسرائيل”

7 نوفمبر 2024
إيران تحكم بالإعدام على 4 أشخاص بعد إدانتهم بالتجسس لصالح “إسرائيل”

وطنا اليوم:قضت محكمة في شمال غرب إيران، الأربعاء، بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن 3 من المتهمين، الذين لم تكشف عن جنسياتهم، أدينوا بمساعدة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في نقل المعدات المستخدمة في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020.
وتقول أجهزة مخابرات غربية إن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير قدرات الأسلحة النووية، فيما نفت إيران منذ فترة طويلة أي طموح من هذا القبيل.
وذكرت صحيفة ذا جيويش كرونيكل في فبراير 2021، نقلا عن مصادر استخباراتية، أن فخري زاده قتل بمدفع رشاش يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران على شكل قطع من قبل عملاء للموساد إسرائيليين وإيرانيين.
ورفضت إسرائيل التعليق وقت مقتله، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، ردا على تقرير وكالة فارس: “نحن لا نعلق أبدا على مثل هذه الأمور. لم يحدث أي تغيير في موقفنا”.
وأوضحت وكالة فارس أن المتهم الرابع المحكوم عليه بالإعدام على صلة بقضية تجسس أخرى لم تحددها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة الجوف

10:02

دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن مستقرة

09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024