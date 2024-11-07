5,719 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن

وطنا اليوم:بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، ، فإن حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 632 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض 1% مقارنة بشهر أيلول الماضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 217 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت إيرادات مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 32,9 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت 28 مليون دينار، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيرادات بلغت 27 مليون دينار.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و6% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 24 مليون دينار.

وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3%، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت عقود معاملات التملك لغير الأردنيين في الشهر الماضي بنسبة 7%، مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 180 مليون دينار.

وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة بلغت 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت 23 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 1% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و9% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيواعات الأراضي بنسبة بلغت 1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر بالشهر السابق