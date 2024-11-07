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تحذير من تشكل السيول في بعض المناطق

7 نوفمبر 2024
تحذير من تشكل السيول في بعض المناطق

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق التي تشهد هطول غزير للمطر، وحذرت كذلك من خطر حدوث الرعد وتساقط حبات البرد .
ودعت الأرصاد السائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
من جهتها أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين القادمين.
وحذرت من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة على ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :
ودعت إلى ذرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
يشار إلى أن الأردن يبقى ضمن حالة من عدم الإستقرار الجوي، والطقس غائم جزئي الى غائم احياناً، ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الصباح في بعض المناطق غزيرة لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات العصر تضعف فرصة هطول المطر ويميل الطقس تدريجياً الى الاستقرار، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبارخاصة في مناطق البادية.


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