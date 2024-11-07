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الملك يهنئ هاتفيا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

7 نوفمبر 2024
الملك يهنئ هاتفيا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، متانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الحرص على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة المحوري بهذا الخصوص.


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