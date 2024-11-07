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الاحتلال يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخر في غزة

7 نوفمبر 2024
الاحتلال يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخر في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك في جنوب لبنان وإصابة آخر بجروح خطيرة شمال قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة ولبنان، مستهدفًا جميع جوانب الحياة، ومرتكبًا مجازر وفظائع لا يمكن تصورها، كما يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في شمال القطاع وحصاره المطبق والخانق على المستشفيات.
وشن طيران الاحتلال فجر الخميس، غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة ولبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.


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