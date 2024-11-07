بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصدر لـCNN: أوروبا لم تفاجأ بفوز ترامب.. ولم تعد “الأخت الصغيرة الهشة” لأمريكا

7 نوفمبر 2024
مصدر لـCNN: أوروبا لم تفاجأ بفوز ترامب.. ولم تعد “الأخت الصغيرة الهشة” لأمريكا

وطنا اليوم_قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لشبكة CNN، إن أوروبا “لم تفاجأ” بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأضاف أن أعضاء الاتحاد “مستعدون للدفاع عن قيمهم”.

 

وكشف الدبلوماسي عن الأجواء التي سادت في اجتماعات المجلس الأوروبي بعد إعلان ترامب فوزه: “كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدين جيدًا للغاية، ولا مفاجآت”.

وتابع الدبلوماسي، الذي لا يُسمح له بالتحدث علنًا عن الاجتماعات المغلقة: “الشعور الآن أكثر من أي وقت مضى هو أن الاتحاد سيدة محترمة في السبعينيات من عمرها، ولم تعد الأخت الصغيرة الهشة للولايات المتحدة”.

 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمواجهة تحديات العالم والدفاع عن قيمه، مع جميع شركائه وحلفائه، وهذا يبقى، أياً كانت نتيجة الانتخابات هنا أو هناك”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:02

دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن مستقرة

09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024