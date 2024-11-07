مصدر لـCNN: أوروبا لم تفاجأ بفوز ترامب.. ولم تعد “الأخت الصغيرة الهشة” لأمريكا

وطنا اليوم_قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لشبكة CNN، إن أوروبا “لم تفاجأ” بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأضاف أن أعضاء الاتحاد “مستعدون للدفاع عن قيمهم”.

وكشف الدبلوماسي عن الأجواء التي سادت في اجتماعات المجلس الأوروبي بعد إعلان ترامب فوزه: “كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدين جيدًا للغاية، ولا مفاجآت”.

وتابع الدبلوماسي، الذي لا يُسمح له بالتحدث علنًا عن الاجتماعات المغلقة: “الشعور الآن أكثر من أي وقت مضى هو أن الاتحاد سيدة محترمة في السبعينيات من عمرها، ولم تعد الأخت الصغيرة الهشة للولايات المتحدة”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمواجهة تحديات العالم والدفاع عن قيمه، مع جميع شركائه وحلفائه، وهذا يبقى، أياً كانت نتيجة الانتخابات هنا أو هناك”.