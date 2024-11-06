ترخيص متنقل بإربد ولواء المزار الشمالي الخميس

وطنا اليوم_تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد ولواء المزار الشمالي، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.

وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

كما تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، غدًا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

وقال رئيس بلدية المزار الشمالي محمد الشرمان، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى منطقة جحفية التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحاً وحتى الثانية ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة.

وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فوراً، مثمناً جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.