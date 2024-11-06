ولي العهد السعودي يتصل بترامب بعد فوزه بالانتخابات

وطنا اليوم:هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير محمد بن سلمان عبر “عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين”.

وعند توليه فترته الرئاسية الأولى في عام 2017، سارع ترامب إلى التودّد للسعوديين، فكانت أول رحلة خارجية له إلى الرياض حيث لقي ترحيبا واسعا شمل رقصا بالسيف مع الملك سلمان بن عبد العزيز وتحليق طائرات القوات الجوية فوق مكان الاحتفال.

ويحضر كبار رجال الأعمال القريبون من ترامب مؤتمرات استثمارية كبرى في الرياض، كما أن مجموعة ترامب الاقتصادية تنشط في الخليج.

كما ذكرت تقارير صحافية أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، تلقّى استثمارا سعوديا بقيمة ملياري دولار في شركته الخاصة.