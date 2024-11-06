إتمام مشروع المياه الهولندي الأردني بإربد

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الهولندية في عمّان، عن إتمام مشروع المياه الهولندي – الأردني بعد شراكة استمرت 4 سنوات لإعادة تأهيل وتطوير شبكات الصرف الصحي في إربد، بما يخدم أكثر من 125 ألف شخص.

وقالت السفارة في بيان، الأربعاء، إن شركة “وورلد ووترنت” لخدمات ومرافق المياه العامة في أمستردام، أنهت بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، تنفيذ المشروع الذي بلغت تكلفته 5.6 مليون يورو، بتمويل من السفارة الهولندية في الأردن.

وقال السفير الهولندي في عمّان، هاري فيرفاي، إن بلاده تعمل مع شركائها لتنفيذ ممارسات مائية مستدامة، مشيرا إلى أن المشروع حقق إنجازات في مواجهة تحديات المياه والصرف الصحي التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع في إربد، ما يسهم في تحسين حياة المواطنين وأصحاب الأعمال أيضا.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمؤسسة “وورلد ووترنت” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كيس فان دير لوخت، أهمية الشراكة في تحقيق تغييرات مستدامة وتقديم حلول فعّالة من شأنها تعزيز قدرات إدارة المياه في الأردن على المدى الطويل، بالشراكة مع شركة مياه اليرموك.

واستعرض إنجازات الشراكة، ومنها استبدال 12 كيلومترًا من أنابيب الصرف الصحي القديمة في وسط إربد، وتدريب أكثر من 250 موظفًا من مياه اليرموك على صيانة البنية التحتية، وبروتوكولات السلامة، وإدارة الأصول، وتسليم 6 شاحنات متخصصة من هولندا للأردن لفحص وتنظيف شبكة الصرف الصحي، إلى جانب تزويد مياه اليرموك بمعدات السلامة، كسترات ونظارات واقية، وأقنعة غاز، وأجهزة قياس غاز الهيدروجين الكبريتي، وكاشفات المعادن.

وأكد البيان أن هولندا ستواصل التزامها بدعم الأردن في بناء القدرة على التكيف لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه، معتبرةً هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذات أهمية كبيرة، إذ تبرز تأثير الإدارة المستدامة للمياه من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات