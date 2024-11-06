مختبر أورنج للابتكار ينطلق في جامعة مؤتة لدعم المشهد الرقمي والريادي في الكرك

وطنا اليوم:افتتحت أورنج الأردن مختبر أورنج للابتكار في جامعة مؤتة، ليساهم مع برامج الشركة المنتشرة في 50 موقعاً، والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في تحقيق أثر مستدام وإتاحة الفرصة للشابات والشباب في جميع أنحاء المملكة لترك بصمتهم في القطاعين الرقمي والريادي.

وستسهم الدورات والورشات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي ستعقد في مختبر أورنج للابتكار في مساعدة الطالبات والطلاب على ترجمة أفكارهم الريادية المبتكرة إلى واقع من خلال إمكانية تحويلها إلى نماذج عمل تجارية جاهزة للاحتضان أو تسريع نموها، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم بصورة عامة بهدف سد الفجوة بين المعارف الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، عن فخره بالشراكة الممتدة مع جامعة مؤتة والتي توجت بافتتاح هذا المختبر الذي سيسهم في توسيع نطاق برامج أورنج لتصل إلى جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين وتمكين الشباب من النجاح في العالم الرقمي والريادي من خلال دعمهم بالأدوات والمهارات الحديثة فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لتنويع الخيارات الخاصة بحياتهم المهنية.

من جهته أكد رئيس جامعة مؤتة، معالي الدكتور سلامة صالح النعيمات، أهمية هذا التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، مشيداً بدور أورنج الأردن في دعم الشباب الأردني وإسهامها في تمكينهم من الانضمام إلى سوق العمل بكفاءة. وأضاف النعيمات بأن هذا المختبر يمثل خطوة فاعلة نحو تحقيق أهداف الجامعة الرامية إلى تعزيز ثقافة الريادة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع مكانة أورنج الأردن كمزود رقمي رائد ومسؤول وشعارها “دايماً معاك”، حيث سيشكل المختبر الجديد محطة إبداعية للشباب في محافظة الكرك من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

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