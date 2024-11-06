بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مديرية الأمن تهيب بضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

6 نوفمبر 2024
مديرية الأمن تهيب بضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين المقبلين.
وحذرت المديرية من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية:

● الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد هطول الأمطار.

● عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

● التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

● الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها في حال استخدامها.

● عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

21:38

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

20:46

مدارس بلا تنمر

20:36

إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024