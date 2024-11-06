مديرية الأمن تهيب بضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وحذرت المديرية من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية:

● الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد هطول الأمطار.

● عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

● التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

● الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها في حال استخدامها.

● عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.