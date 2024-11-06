الشرطة العسكرية الملكية تطلق حملة قيادة آمنة على الطرقات

وطنا اليوم:أطلقت قيادة الشرطة العسكرية الملكية ،اليوم الأربعاء، حملة الشتاء التوعوية “قيادة آمنة على الطرقات” تزامناً مع قرب حلول فصل الشتاء.

وتضمنت الحملة توزيع بروشورات إرشادية للتوعية بالمخاطر المحتملة أثناء استخدام المركبات العسكرية في الظروف الجوية غير الاعتيادية خلال فصل الشتاء وكيفية التعامل معها، والتعليمات الواجب على السائق اتباعها قبل وأثناء قيادته للمركبة.

وتهدف الحملة الى التأكد من جاهزية الآليات العسكرية وصلاحيتها للعمل في مختلف الظروف الجوية، للحد من وقوع حوادث السير والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرقات ومنتسبي القوات المسلحة أثناء أداء الواجبات خلال الظروف الجوية في فصل الشتاء.