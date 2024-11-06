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رسميا.. نقيب المقاولين يستقيل من منصبه

6 نوفمبر 2024
رسميا.. نقيب المقاولين يستقيل من منصبه

وطنا اليوم:أكد أمين عام نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، خالد المعايطة، تسليم نقيب المقاولين استقالته اليوم إلى ديوان النقابة بشكل رسمي.
ولم يوضح المعايطة أسباب استقالة نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، قبل قرابة 4 أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي والمفترض يوم 25 آذار العام القادم.
وتداولت أوساط المقاولين نصًا قالت إنه نص استقالة الخضيري الذي سلمه للأمانة العامة.

وتاليًا فحوى النص المتناقل:
الساده مجلس نقابة مقاولي الإنشآءآت الأردنيين الأكرم :
التاريخ : 6/11/2024
الموضوع : الإستقاله
بعد تشرفي بإنتخابي لرئاسة مجلس نقابة مقاولي الإنشاءآت الأردنيين وخدمتي ” نقيبآ للمقاولين ” ,, لمده تقارب ” عامين وثمانية أشهر” ,, أجد نفسي مضطرآ لتقديم ” إستقالتي “, مع تقديري للساده الزملآء أعضاء المجلس الكرام واحترامي للهيئه العامه وتقديري لجميع كوادر وموظفي النقابه.

جديرٌ بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان قد التقى، أمس الثلاثاء، نقيبي المقاولين والمهندسين في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات الوطنية، من بينها النقابات المهنية.
وعرض نقيب الخضيري من جانبه، أبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات، لافتًا إلى أهمية دعم التصدير في القطاع والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا؛ خصوصًا في العراق الشقيق.


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