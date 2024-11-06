سهم شركة ترامب يقفز 31% وإيلون ماسك يربح 5 مليارات دولار

وطنا اليوم:قفز سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 31.67% إلى 44.69 دولارا عقب إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض بعد سباق متقارب مع المرشحة كامالا هاريس.

وبلغت القيمة السوقية لشركة ترامب 6.8 مليارات دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 120% خلال الشهر الماضي على وقع المراهنات على فوز ترامب.

ويمتلك ترامب 57.3% من شركته التي تحمل اسمه، ويُنظر إلى سهمها على أنه سهم ميمي، حيث يتقلب على وقع الإشارات البسيطة بشأنه مع تحركات غالبا لا تعكس الأداء المالي الأساسي للشركة مثل الأسهم الأخرى.

وبلغت إيرادات الشركة 1.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهي أقل بكثير من 2.4 مليار دولار لشركة سناب و520 مليون دولار لشركة ريديت خلال الفترة.

وتحرك سعر سهم شركة ترامب للإعلام بفوز ترامب متأثرا بسوق المراهنات، مما جعل صعود هذا السهم يُنظر إليه على أنه تصويت بالثقة على فوز ترامب بالانتخابات.

وتم تداول السهم عند 16.50 دولارا للسهم قبل شهر عندما بلغت احتمالات فوز ترامب على منصة المراهنات بولي ماركيت 49%، وزاد بأكثر من الضعف بعد أن ارتفعت المراهنات على فوزه إلى أكثر من 60%.

تسلا تقفز

قفز سهم شركة تسلا التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي الملياردير الأميركي إيلون ماسك 14.53% إلى 287.9 دولارا، بعد دعمه لترامب في الفوز بالرئاسة الأميركية والذي شمل تقديم أموال للناخبين من أجل التصويت له.

وتعهد ماسك خلال الشهر الماضي بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى الانتخابات لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

ومنح ماسك بالفعل شيكًا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب.

زادت ثروة ماسك 4.8 مليارات دولار اليوم لتصل إلى 264.7 مليار دولار ليبقى متصدرا قائمة فوربس لأثرياء العالم، في حين يحتل ترامب المرتبة 579 بثروة 6 مليارات دولار.

وأسس ماسك لجنة عمل سياسي (أميركا بي إيه سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب. وتساعد اللجنة في حشد الناخبين وتسجيلهم في الولايات المتأرجحة، لكن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.

وقال آنذاك إن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إذا فازت فستكون “الانتخابات الأخيرة”، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك.

وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترامب تثبتان أنه يسبب إزعاجا للبعض وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس. وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.

وزادت ثروة ماسك 4.8 مليارات دولار اليوم لتصل إلى 264.7 مليار دولار ليبقى متصدرا قائمة فوربس لأثرياء العالم، في حين يحتل ترامب المرتبة 579 بثروة 6 مليارات دولار.

وأبدى ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي استعدادا لتعيين ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي وتطبيق إصلاحات “جذرية”، في حال فوزه بالانتخابات.

وأفاد ترامب بأنه سيؤسس، بناء على مقترح لماسك، لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بأكملها. وسيعيّن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على رأسها.