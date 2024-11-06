عطاء لحفر بئرين لتطوير حقل السرحان لاستكشاف النفط

وطنا اليوم:أكدت الحكومة أن العمل جار على تطوير حقل السرحان لاستكشاف النفط من خلال طرح عطاء لحفر بئرين مقطع أول لغاية عمق 500م، وفق وثيقة تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي.

ويأتي المشروع في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط الذي بدأ قبل قرابة 30 عاما ونتج عنه وبجهود كوادر وطنية اكتشاف النفط في حقل حمزة عام 1983 واكتشاف حقل الريشة الغازي عام 1987 واكتشاف بئر (السرحان 4) عام 1989.

وأشارت الوثيقة ، إلى أن الحكومة عملت على متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.

وانتهت الحكومة من توقيع اتفاقية استعمال الأراضي لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وحاليا في مرحلة التفاوض على اتفاقية الاستثمار.

ووقعت الحكومة اتفاقية استعمال الأراضي بين الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستخدام قطعة أرض مساحتها (10) آلاف دونم للطاقة المتجددة ومع شركة تطوير العقبة لاستخدام قطعة أرض مساحتها (320) دونم لمنطقة المصنع.

وأعدت الحكومة نظام (تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة) والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

كما أحالت عطاء استئجار باخرة الغاز المسال العائمة في خليج العقبة لمدة 10 سنوات إيجار منتهي بالتملك.

ووفق التقرير، بلغت نسبة العدادات الذكية التي جرى تركيبتها 51% من المستهدف للعام الحالي، فيما بلغت عدد الموافقات التمويلية الممنوحة للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية منذ بدء التقديم 6588 مواطنا.

وأنجزت الحكومة تركيب 1265 نظام سخان شمسي للأسر الفقيرة، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي جرى الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع 158 مصنعا منذ بداية العام 2023، ولنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح – الغاز الطبيعي، جرى إنشاء وحدة تغييز شاطئية (Unit Regasification Jetty Onshore)، جرى توقيع اتفاقية لتنفيذ المشروع وسيتم مباشرة العمل في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024.