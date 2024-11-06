الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة دامجة

وطنا اليوم:أنشأت وزارة التربية والتعليم، 8 مدارس جديدة مراعية لمتطلبات التعليم الدامج تحتوي على 172 غرفة صفية، و11 غرفة لرياض الأطفال/ المستوى الثاني، وفقا لوثيقة تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي.

وبحسب الوثيقة، فإن إنشاء المدارس تأتي هذه الخطوة لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس نتيجة للنمو السكاني وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.

وأنهت وزارة التربية، من استحداث 164 شعبة جديدة لرياض الأطفال/ المستوى الثاني والعمل على تعزيز البيئة التعليمية الإيجابية في شعب رياض الأطفال من خلال توزيع أدوات التعلم والتعليم (الألعاب الداخلية) على 500 شعبة رياض أطفال موزعة على 291 مدرسة حكومية.

وطبقت وزارة التربية نظام الجودة الإلكتروني في رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

ونفذت كوادر الوزارة 499 زيارة تقييمية لمدارس حكومية وخاصة، حيث يجري العمل حاليا على تصنيف المدارس بناء على نتائج التقييم.

وأنهت تنفيذ برنامج رفع الاستعداد للتعلم الصيفي، بهدف تزويد الأطفال غير الملتحقين بالمستوى الثاني من رياض الأطفال بالمعارف والمهارات الأساسية وتعزيز التحاقهم بالصف الأول الأساسي، حيث نفذت البرنامج في 25 مديرية تربية وتعليم، حيث استفاد منه 2536 ألف طفل وطفلة.

دبلوم ما قبل الخدمة

بدأت وزارة التربية بتعيين معلمين في المدارس التابعة لها؛ تخرجوا بالفوج الثاني من طلبة دبلوم ما قبل الخدمة.

وبلغ عدد المعلمين الخريجين نحو 2059 من خلال 4 جامعات حكومية (مؤته، اليرموك، الأردنية، الهاشمية).

وابتعثت نحو 4 آلاف معلم ضمن الفوج الثالث من دبلوم ما قبل الخدمة، ضمن شواغر الوزارة للعام الدراسي 2024-2025، وزادت عدد التخصصات من 5 إلى 7 تخصصات لتشمل (معلم صف، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية “تاريخ وجغرافيا”، والدراسات الإسلامية).

ووفقا للوثيقة، تستمر الوزارة بتنفيذ برامج التعليم غير النظامي “برنامج تعزيز الثقافة للمتسرين، وبرنامج التعليم الاستدراكي، وبرنامج تعليم الكبار ومحو الأمية”، حيث عقدت جلسات تعليمية وإرشادية ومهارات حياة لنحو 4034 دارسا ودارسة من الطلبة المتسربين من التعليم من عمر 12-18 عاما للذكور و12-20 عاما للإناث في 204 مركزا.

ونفذت حصصا تعليمية لبرنامج التعليم الاستدراكي لنحو 1361 دارسا ودارسة من الفئة العمرية 9-12 عاما في 76 مركزا، وتنفيذ برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية الذي استفاد منه 2021 دارسا ودارسة من عمر 15 عاما فأكثر في 177 مركزا.

قدرات الطلبة

أجرت وزارة التربية الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع بمشاركة 149.184 طالبا وطالبة؛ في المباحث الأساسية “اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم”، وذلك لتحسين قدرات الطلبة وإعدادهم للاختبارات الدولية.

وأنهت عقد الاختبار التقييمي لمبحثي اللغة العربية، والرياضيات بمشاركة 164.551 طالبا وطالبة من الصف الثالث الأساسي، حيث ستسهم النتائج في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى دعم صناع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة عند الحاجة.

تحديات

تشكل العطاءات تحديا في تنفيذ المشاريع وفقا للإطار الزمني المحدد، حيث يتطلب الأمر إعادة طرح العطاء عدة مرات لضمان استيفاء المواصفات والشروط المرجعية المطلوبة؛ مما يؤدي إلى التأخير في التنفيذ ويؤثر على الجدول الزمني المخطط له.

كما هنالك صعوبات تتعلق ببناء المدارس كإيجاد قطع أراض مناسبة فينا في مناطق ذات حاجة لإنشاء مدارس، حيث إنّ أغلب قطع الأراضي التي تُختار بناء على الحاجة التربوية تكون بحاجة لتخصيص أو استملاك.