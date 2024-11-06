بن غفير وسموتريتش يحتفلان بفوز ترامب: حان وقت السيادة

وطنا اليوم:هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دونالد ترامب على عودته “التاريخية” إلى البيت الأبيض.

كما سارع وزراء من اليمين الإسرائيلي، الأربعاء، إلى تهنئة ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتجاهل الوزراء في تهانيهم عبر منصة “إكس”، الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، رغم دعمه القوي لتل أبيب في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الذي عيَّنه نتنياهو مساء الثلاثاء وزيرا للدفاع: “تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب على انتصاره التاريخي”.

وأضاف كاتس: “معا، سنعزز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ونعيد الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، ونقف بثبات لهزيمة محور الشر بقيادة إيران”.

فيما أعاد وزير الأمن القومي، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نشر منشور من يوليو/ تموز الماضي كتب فيه “حفظ الله ترامب”، وعلق عليه بـ”نعم” فقد حان وقت الحكم والسيادة ملمحا إلى ضم الضفة الغربية

وقال وزير المالية، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: “حفظ الله أمريكا وحفظ الله إسرائيل”.

وكان الوزيران المتطرفان بالحكومة الإسرائيلية، قد طالبا سابقا بفرض تل أبيب “سيادتها الكاملة” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.