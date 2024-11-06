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صاروخ يوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون

6 نوفمبر 2024
صاروخ يوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن “وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط صاروخ في المطار”.
وفي وقت سابق، أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت سقوط صاروخ داخل المطار، وذلك بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.


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