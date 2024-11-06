حسان يلتقي نقيبي المهندسين والمقاولين

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمس الثلاثاء، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أيمن الخضيري، في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات الوطنية، من بينها النقابات المهنية.

وأشار حسان خلال اللقاء، إلى أهمية دور النقابات المهنية كمؤسسات وطنية ساهمت خبراتها وكوادرها البشرية في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدا أن الحكومة حريصة على التشاور مع النقابات، خصوصا في الخطط والدراسات وتنفيذ المشاريع الحيوية المستقبلية في قطاعات عدة، من أبرزها المياه والطاقة والسكك الحديدية والنقل والبنى التحتية، ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي يتطلب تنفيذها مشاركة كل القطاعات والمؤسسات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص التشغيل.

من جهتهم، أكد نقيبا المهندسين والمقاولين، أن النقابتين تضعان خبراتهما وإمكاناتهما في خدمة المشروعات الوطنية، كما أكدا أهمية العمل بروح التعاون والتكامل مع الحكومة.

وجرت الإشارة خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تهم نقابة المهندسين من أبرزها: تفعيل اتفاقيات التدريب مع الوزارات واستضافة مقر المركز العربي للتحكيم الهندسي في الأردن، الذي يعكس مكانة الخبرات الأردنية وموثوقيتها، ونظام التأهيل والاعتماد المهني الذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمهندسين الأردنيين على المستويات المحلية والدولية.

وعرض نقيب مقاولي الإنشاءات أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا، خصوصا في العراق الشقيق.

وحضر اللقاء، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.