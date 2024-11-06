الأردن ومصر يناقشان ربط حقل الريشة بالغاز العربي

وطنا اليوم:عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، الأربعاء، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي لمناقشة ملف خط الغاز العربي ومستقبل الغاز في الأردن، وذلك على هامش مؤتمر أديبك 2024 المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد تم خلال اللقاء بحث مشروع ربط حقل الريشة الغازي بخط الغاز العربي، الذي يمتد على طول 300 كيلومتر، بناءً على الدراسات الأخيرة التي تشير إلى اكتشاف كميات تجارية من الغاز في الحقل. كما تناول الاجتماع موضوع التعاون الأردني المصري في مجال غاز المركبات.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة الأردنية وشركة بترول مصرية عامة، بهدف تعزيز التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور الخرابشة دعوة إلى الوزير المصري لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد أعرب الوزير بدوي عن ترحيبه وقبوله للدعوة.

جدير بالذكر أن شركة غاز مصر وشركة تطوير العقبة قد وقعتا مؤخرًا اتفاقية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي، حيث تشمل الاتفاقية إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة وفقًا لأعلى المعايير المنظمة لقطاع الغاز .