الملك لترامب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني دونالد ترامب ، الأربعاء، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكتب جلالته عبر منصة إكس “أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية”.

وأضاف “أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع”.