وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي أعلن رسمياً فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف نتنياهو فوز ترامب بأنه “نصر عظيم”.
وقال نتنياهو متوجهاً إلى ترامب: عزيزي ترمب أهنئك بالفوز، وبـ”العودة التاريخية” لرئاسة أميركا.
نتنياهو أول المباركين لترامب : عزيزي أهنئك بالفوز والعودة التاريخية
وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي أعلن رسمياً فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف نتنياهو فوز ترامب بأنه “نصر عظيم”.