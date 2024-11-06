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نتنياهو أول المباركين لترامب : عزيزي أهنئك بالفوز والعودة التاريخية

6 نوفمبر 2024
نتنياهو أول المباركين لترامب : عزيزي أهنئك بالفوز والعودة التاريخية

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي أعلن رسمياً فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف نتنياهو فوز ترامب بأنه “نصر عظيم”.
وقال نتنياهو متوجهاً إلى ترامب: عزيزي ترمب أهنئك بالفوز، وبـ”العودة التاريخية” لرئاسة أميركا.


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