رئيس مجلس النواب الأميركي: ترمب أصبح رئيسنا الآن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب الأميركي: دونالد ترمب هو رئيسنا المنتخب الآن

كما أعلنت محطة “فوكس نيوز” Fox News، باكرا صباح الأربعاء، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، لتكون وسيلة الإعلام الأميركية الكبرى الوحيدة التي تعلن ذلك، بعد توقع فوزه في ولايتي بنسيلفانيا وويسكنسن الأساسيتين.

وكتبت “فوكس نيوز” في الصفحة الرئيسية على موقعها الإلكتروني “انتخاب دونالد ترامب الرئيس المقبل للولايات المتحدة”.

وحقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب انجازاً تاريخيا، بفوزه بسباق الرئاسة الأميركية، حيث أصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتاً بالمجمع الانتخابي.

وبفوز ترامب، فقد أصبح أول رئيس يفوز بولايتين غير متعاقبتين في أكثر من 100 عام.

كما أن ولاية ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، الرئاسية السابقة شهدت أول مساءلة مرتين لرئيس في المنصب، كما أنه أول رئيس سابق يدان بتهمة جنائية.

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته كامالا هاريس المنافسة، فيما تم إنفاق مليارات الدولارات خلال شهور من الحملات الانتخابية المحمومة.

وسبق أن زعم ترامب -دون دليل- فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام بايدن، وهاجم مؤيدوه مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021.

وقال ترامب للصحافيين “إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي”، من دون الخوض في التفاصيل.