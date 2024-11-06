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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الكرك

6 نوفمبر 2024
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الكرك

وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الثلاثاء، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء التخزين.
وقال رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية تشرين الأول الماضي لغاية اليوم حوالي 80 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير حوالي 100 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
بدوره، أوضح رئيس القسم الصحي، سند الحوراني، أن المخالفات تضمنت عرضا لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومكشوفة، وبسطات معيقة لحركة المرور، ومخالفات صحية ورخص مهن.


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