التوتر يدب في صفوف فريق هاريس والجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي

وطنا اليوم:مع تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي، بدأ التوتر يدب في صفوف فريق كامالا هاريس، مما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية صمود الجدار الأزرق.

وقالت مصادر مقربة من حملة هاريس لشبكة «إيه بي سي نيوز»، إن فريقها أصبح أكثر توتراً، لكنهم ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على الفوز بالجدار الأزرق والنقطة الزرقاء في نبراسكا.

وفاز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بولاية نورث كارولاينا التي تضم 16 صوتا في المجمع الانتخابي، متفوقا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي كانت تسعى لقلب نتائج الولاية في طريق سعيها للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا في المجمع الانتخابي.

وكان الرئيس الجمهوري السابق قد توقف في ولاية نورث كارولاينا في كل من الأيام الثلاثة الأخيرة من حملته لحرمان هاريس من الحصول على أصوات الولاية.

وأخبرت رئيسة حملة نائبة الرئيس، جين أومالي ديلون، الموظفين في مذكرة أن “الجدار الأزرق” لميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن أصبح الآن “الطريق الأكثر وضوحا” للديمقراطيين إلى النصر، وفقا لنسخة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

كما فاز ترامب بولاية فلوريدا (30 صوتا في المجمع الانتخابي)، التي كانت ساحة معركة في وقت سابق ولكنها تحولت بشكل كبير لصالح الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة.

وحقق انتصارات في “ولايات جمهورية” موثوقة، مثل تكساس وساوث كارولاينا وإنديانا، بينما فازت هاريس في معاقل الحزب الديمقراطي مثل نيويورك وماساتشوستس وإلينوي.

وبدت احتمالية دعم الناخبين السود واللاتينيين لهاريس أقل قليلاً مقارنة بدعمهم لجو بايدن قبل أربع سنوات، فيما بدا أن دعم ترامب بين هؤلاء الناخبين ارتفع قليلاً مقارنة بعام 2020، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وفي إشارة أخرى إيجابية للجمهوريين، اقترب الحزب الجمهوري من الفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ، حيث تمكن بيرني مورينو المدعوم من ترامب من قلب مقعد في ولاية أوهايو كان يشغله الديمقراطي شيرود براون منذ عام 2007.

كما فازوا بمقعد آخر عن طريق جيم جاستيس في ولاية ويست فيرجينيا الذي أصبح شاغرًا بتقاعد السيناتور جو مانشين.

ونجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي بعد أن انتزعوا مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس، بعد فرز معظم الأصوات.

وتشير النتائج على وكالة أسوشيتد برس بأن الجمهوريين أصبحوا يمتلكون 51 مقعدا في حين حصد الديمقراطيون حتى الآن 42 مقعدا، بينما لا تزال نتائج سبعة مقاعد غير مؤكدة حتى الآن.

وكان الديموقراطيون يحظون قبل انتخابات الثلاثاء بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49).