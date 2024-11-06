إغلاق الشوارع واحتجاجات في تل أبيب ضد قرار إقالة غالانت .

وطنا اليوم_خرجت احتجاجات واسعة أدت الى إغلاق الشوارع في شوارع تل أبيب مساء الثلاثاء، إثر قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الحرب يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلاً منه.

وذكر موقع “جيروزاليم بوست” أن المتظاهرين تجمعوا في شارع أيالون مرددين شعارات ضد القرار. في حين، تباينت ردود الفعل داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، وسط استمرار الحرب في غزة وتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.

من جانبه، علّق نتنياهو على قرار الإقالة قائلاً في بيان رسمي إن “إسرائيل بحاجة إلى إدارة أمنية جديدة”، بينما أكّد غالانت عبر منصة “إكس” أن “أمن إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمة حياته”.

وفي ردود فعل متباينة، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الاحتجاجات، واصفًا إقالة غالانت في منتصف الحرب بأنها “عمل جنوني”. في المقابل، أشاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالقرار، مؤكدًا أنه كان صائبًا. بينما اعتبر رئيس حزب “معسكر الدولة”، بيني غانتس، أن الإقالة تمثل “سياسة على حساب الأمن القومي”.

تصاعدت الخلافات بين نتنياهو وغالانت بعد دعوة الأخير إلى تقديم تنازلات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، مما أدى إلى التوترات التي رافقت القرار .