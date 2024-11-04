عاجل | تعزيز الشراكة بين التربية والصحة في برنامج المدارس الصحية

وطنا اليوم _أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، على عمق علاقات الشراكة والتعاون بين وزارتي التربية والصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية، خاصة في مجال تنفيذ برنامج المدارس الصحية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للبرنامج اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة والمدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية، أمل عريفج، وممثلين عن وزارة الصحة.

وأشار العجارمة إلى أهمية البرنامج في توفير بيئة صحية في المدارس وتعزيز الثقافة الصحية بين الطلاب، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي. وأكد استعداد الوزارة لتوسيع البرنامج، مع وضع خطة لزيادة عدد المدارس المشاركة، حيث بلغ عدد المدارس الصحية 758، منها 683 للإناث و75 للذكور، تضم حوالي 451775 طالبًا وطالبة.

من جانبها، أكدت الجمعية على أهمية الشراكة في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى ضرورة تكامل جهود برنامج المدارس الصحية مع مبادرة “مدرستي أنتمي” لتحقيق هدف مشترك. وشمل الاجتماع عرضًا حول أنشطة الجمعية وبرامجها، بالإضافة إلى خطة عمل برنامج المدارس الصحية، الذي يُعد جزءًا من جهود الجمعية المستمرة في التوعية الصحية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.