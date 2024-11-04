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سلامة : حصة الفرد في الأردن من المياه الأقل على مستوى العالم

منذ ساعة واحدة
سلامة : حصة الفرد في الأردن من المياه الأقل على مستوى العالم

وطنا اليوم:أكدت وزارة المياه والري، جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، قال إن مخزون السدود حاليا 60 مليون متر مكعب، بنسبة 21% من الطاقة التخزينية.
وأضاف سلامة، أن الأمطار التي هطلت مؤخرا، رفعت من نسبة تخزين السدود، خاصة في البادية الشمالية والشرقية.
وأشار إلى أن حصة الفرد في الأردن من المياه، الأقل على مستوى العالم، إذ تبلغ 63 متر مكعب سنويا لمختلف الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائي العالمي سنويا 500 متر مكعب للفرد سنويا، بحسب سلامة.
وبين أن الإدارة الحفيصة للملف المائي ساهمت باستقرار التزود المائي لمختلف مناطق المملكة، منذ بداية العام الحالي.
من ناحية أخرى، قال سلامة، إن مشروع الناقل الوطني يسير بخطى ممتازة وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج مبشرة.
وأوضح سلامة، أن الوزارة تتوسع في إيجاد حلول مبتكرة لاستخدامات المياه، مثل المياه المعالجة الناتجة عن مياه الصرف الصحي.
ولفت إلى انخفاض عدد الشكاوى من التزود المائي، انخفضت العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة الماضية.


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