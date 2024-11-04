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إسقاط عضوية نائب سوري لحمله الجنسية الأردنية

منذ 8 ثواني
إسقاط عضوية نائب سوري لحمله الجنسية الأردنية

وطنا اليوم:أسقط نظام بشار الأسد عضوية “أنس محمد الخطيب” النائب في ما يسمى “مجلس الشعب” وذلك لحصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب جنسيته السورية.
وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من نظام الأسد إن: “مجلس الشعب صوّت بالأكثرية على مقترح إسقاط عضوية أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق قطاع ب، وذلك لحمله الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية”.
وبذلك يصبح “الخطيب” هو العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في المجلس منذ إعلان نتائج انتخابات “مجلس الشعب” في تموز الماضي.
وكان ما يعرف بـ “مجلس الشعب” قد أسقط عضوية كل من النائب عن مدينة دمشق، “محمد حمشو”، والنائب عن مدينة حلب، “شادي دبسي”، في شهر تشرين الأول الماضي، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
هذا ويرى محللون أن قرارات “مجلس الشعب” الأخيرة محاولة لتلميع صورة نظام الأسد وتصديرها على أنه يلاحق الفساد ويمنع انتهاك القوانيين.
تجدر الإشارة، إلى أن أنس محمد الخطيب، طبيب من أبناء مدينة دمشق، وهو ينتمي لحزب البعث، إضافة لكونه مدير المشاريع الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال ومدير مؤسسة الرعاية الصحية العمالية.


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