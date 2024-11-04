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الكشف عن وحدة ألعاب متنقلة لخدمة أطفال إربد

منذ ساعة واحدة
الكشف عن وحدة ألعاب متنقلة لخدمة أطفال إربد

وطنا اليوم:أعلنت بلدية اربد الكبرى عن بدء إنشاء وحدة ألعاب متنقلة في المدينة، تعد الأولى من نوعها في المملكة.
وقالت مديرة العطاءات المهندسة إيناس حداد إن البلدية أحالت عطاءً خاصاً، بلغت قيمته 85 ألف دينار اردني، يتضمن شراء وتوريد سيارة نقل شاصي طويل تصل حمولتها لغاية 12 طنا، مبينة أن الغاية من شراء هذه السيارة هو استخدامها لوحدة الطفولة المبكرة كمركز متنقل للألعاب والنشاطات بهدف تقديم الخدمة في المناطق التي تعاني من عدم وجود حدائق فيها، والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
وأكدت أن هذا المشروع النوعي على مستوى كل بلديات الأردن جاء بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للترفيه والتعليم.
وبينت حداد أن مركز الألعاب يتضمن عدداً من النشاطات منها التيلي ماتش والـ” pop up game”، التي تعتمد بالمجمل على التفاعل السريع والقصير وتعد ذات شعبية كبيرة، وتتطلب الكثير من المهارات الجسدية مثل القفز والاصطدام والدوران والجري وتخطي التحديات والصعاب المختلفة وتهدف بشكل عام لتنشيط اللياقة البدنية.
من جهته، بين مدير مديرية الحدائق والزراعة المهندس قاسم الروسان أن المركز يتضمن جزءاً مغلقاً وأخر مفتوح ويحتوي زوايا مختلفة ومتنوعة منها التثقيفية، والخاصة بالأمهات وأخرى معنية بصحة الطفل وزاوية للقراءات القصصية ومثلها للألعاب الترفيهية.
وأوضح أن هذا المركز سيقوم بالتنقل بين المناطق برفقة موظفين مختصين ومدربين على كيفية التعامل مع الأطفال بجميع فئاتهم العمرية.


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