بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مستوطنون يهاجمون البيرة ويحرقون عمارة وعددا من المركبات

منذ ساعتين
مستوطنون يهاجمون البيرة ويحرقون عمارة وعددا من المركبات

وطنا اليوم:أحرق مستوطنون إسرائيليون نحو 21 سيارة، بعد مهاجمتهم مدينة البيرة وبلدة دير دبوان في الضفة الغربية المحتلة، فجر الإثنين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من السيارات فيها قبل أن ينسحبوا”.
وذكرت تقارير محلية أن بعض السيارات مملوكة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأخرى تابعة لوفد طبي أردني.
وأضافت “وفا” أن عربات الإطفاء هرعت لإخماد النيران التي اشتعلت في المركبات.
وذكرت الوكالة أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها المنطقة لإخماد النيران، ثم هربوا.
كما أحرق مستوطنون سيارة في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، وكتبوا “شعارات عنصرية” على جدار، حسب “وفا”.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة، حيث يتعمد المستوطنون إحراق المركبات والأراضي الزراعية وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، على ما أظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد.
وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبحسب التقرير فقد بلغت اعتداءات المستوطنين 360 اعتداءً، تركزت في محافظة نابلس بواقع 108 اعتداءات، ومحافظة الخليل بـ81 اعتداء، ورام الله بـ48 اعتداء، وسلفيت بـ40 اعتداء، وبيت لحم بـ37 اعتداء، وطولكرم بـ19 اعتداء.
ونفذ المستوطنون 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:45

زهدي جانبيك يكتب: لماذا لا نثق بحكوماتنا؟

12:32

رئيس الوزراء يؤكد على إجراء الصيانة لمرافق مستشفى جرش

12:29

الرئاسة الفلسطينية: استهداف إسرائيل للأونروا تصفية لقضية اللاجئين

12:18

الجيش يسقط درون محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الجنوبية

12:12

إسقاط عضوية نائب سوري لحمله الجنسية الأردنية

12:04

المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي تلاعب بموازين زيت الزيتون

11:56

رفع علاوة غلاء المعيشة 35 دينارا بإتفاقية عمل جماعية للعاملين في الكهرباء

11:50

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle

11:45

رئيس الوزراء يزور جمعية سيدات قفقفا الخيرية

11:39

الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية من ضمنهم لاعبا عمان الاهلية

11:24

إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

11:21

الكشف عن وحدة ألعاب متنقلة لخدمة أطفال إربد

وفيات
وفيات الاثنين 4-11-2024وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024