مستوطنون يهاجمون البيرة ويحرقون عمارة وعددا من المركبات

وطنا اليوم:أحرق مستوطنون إسرائيليون نحو 21 سيارة، بعد مهاجمتهم مدينة البيرة وبلدة دير دبوان في الضفة الغربية المحتلة، فجر الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من السيارات فيها قبل أن ينسحبوا”.

وذكرت تقارير محلية أن بعض السيارات مملوكة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأخرى تابعة لوفد طبي أردني.

وأضافت “وفا” أن عربات الإطفاء هرعت لإخماد النيران التي اشتعلت في المركبات.

وذكرت الوكالة أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها المنطقة لإخماد النيران، ثم هربوا.

كما أحرق مستوطنون سيارة في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، وكتبوا “شعارات عنصرية” على جدار، حسب “وفا”.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة، حيث يتعمد المستوطنون إحراق المركبات والأراضي الزراعية وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، على ما أظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبحسب التقرير فقد بلغت اعتداءات المستوطنين 360 اعتداءً، تركزت في محافظة نابلس بواقع 108 اعتداءات، ومحافظة الخليل بـ81 اعتداء، ورام الله بـ48 اعتداء، وسلفيت بـ40 اعتداء، وبيت لحم بـ37 اعتداء، وطولكرم بـ19 اعتداء.

ونفذ المستوطنون 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات.