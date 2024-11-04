ضبط 4 سائقين على الصحراوي تلاعبوا بلوحات أرقام المركبات

وطنا اليوم:ضبط العاملون في إدارة الدوريات الخارجية، 4 مركبات على الطريق الصحراوي تلاعب سائقيها بأرقام لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات بقصد التحايل والتضليل.

وقال النقيب مهدي الحمود عبر اذاعة الامن العام الاثنين، إن هذه المخالفة خطرة جداً ومؤثرة على السلامة المرورية، حيث تؤدي لالتباس في قراءة لوحات الأرقام بقصد التحايل والتضليل .

وبين بأن كوادر الدوريات الخارجية في منطقة الحسا قامت بضبط سائقي المركبات الأربعة ومخالفتهم وتسليمهم للمركز الأمني لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم .