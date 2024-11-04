بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

البكّار: الحد الأدى للأجور ملفٌ يتم التعامل معه بمنتهى الحساسية والحذر

منذ 20 ثانية
البكّار: الحد الأدى للأجور ملفٌ يتم التعامل معه بمنتهى الحساسية والحذر

وطنا اليوم:أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحكومة، منذ تكليفها ونيلها ثقة الملك، تعمل بجد لدراسة قرارات تخدم المواطنين وتدعم ذوي الدخل المحدود، بما في ذلك “رفع الحد الأدنى للأجور” ليتماشى مع نسب التضخم المتزايدة خلال السنوات الماضية.
وأشار البكار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمر بمراحل متعددة، تتضمن تشكيل اللجنة الثلاثية واجتماعاتها، والتي تُنظمها المادة 52 من قانون العمل.
وشدد البكار على عدم وجود معيار عالمي واحد لحساب الحد الأدنى للأجور، حيث تختلف الآليات من دولة لأخرى، إذ تعتمد بعضها على النمو الاقتصادي أو التضخم أو مجموعة عوامل أخرى. وفي الأردن، يرتبط الحد الأدنى للأجور بالتضخم وفقًا لقانون العمل.
وأضاف أن “القرار لم يُتخذ بعد”، وما تم خلال الاجتماع الأخير كان مناقشة نتائج دراسات سابقة أعدتها جهات مثل البنك المركزي والضمان الاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات.
كما أوضح أن “وزارة العمل لا تحدد الحد الأدنى للأجور بمفردها”، بل تسعى للتوافق بين أصحاب العمل وممثلي العمال والوزارة لتحقيق قرار جماعي.
وأعرب البكار عن أهمية تحقيق التوازن بين تمكين أصحاب العمل من توسيع استثماراتهم وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة العمال، مؤكدًا أن القرار سيصدر قريبًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

الكشف عن هوية المتهم بفضيحة التسريبات من ديوان نتنياهو

09:39

حزب الله يقصف مستوطنات الجليل وقاعدة حيفا التقنية بصواريخ نوعية

09:32

الأمطار تغرق شوارع بغداد وتكشف هشاشة البنية التحتية

09:17

تل ابيب تقطع علاقاتها مع الأونروا وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة

09:12

رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في محافظة جرش

05:33

الملك يلتقي الرئيس الاستوني في عمّان الإثنين

04:30

نتنياهو يحدد 3 مفاتيح لاستعادة الأمن في شمال إسرائيل

03:28

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار قريباً

02:24

دائرة الأراضي: يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

01:57

عودة التوقيت الشتوي ضرورة ملحة من أجل أمن وسلامة الأردنيين

01:22

وكالة استخبارات: نشر 7 آلاف جندي كوري شمالي قرب الحدود الأوكرانية

00:20

عاجل | السعودية الأكثر تملكا للاسهم في بورصة عمان

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024