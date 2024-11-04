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نتنياهو يحدد 3 مفاتيح لاستعادة الأمن في شمال إسرائيل

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يحدد 3 مفاتيح لاستعادة الأمن في شمال إسرائيل

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني هو أمر أساسي لعودة السكان إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

 

وأضاف نتنياهو من على الحدود اللبنانية: “مع أو من دون اتفاق، مفتاح إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وضرب أي محاولة من قبله لإعادة التسلح، والرد بحزم ضد أي إجراء ضدنا”.

وأوضح: “ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع أو من دون اتفاق، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني أولا وقبل كل شيء”.

 

وأردف: “وثانيا ضرب أي محاولة تقوم بها جماعة حزب الله لإعادة التسليح”.

 

وأكمل: “ثالثا الرد بحزم على أي إجراء ضدنا، يجب قطع أنابيب الأكسجين عن حزب الله من إيران عبر سوريا، نحن ملتزمون بكل هذا”.

 

وتابع نتنياهو:”أنا هنا على الحدود الشمالية، من هنا ترى وتسمع التغيير في الواقع، طائراتنا في السماء وجنودنا على الأرض عبر خط الحدود، مما يقضي على كامل المجموعة الإرهابية السرية التي أعدها حزب الله للإغارة على الجليل وتنفيذ مجزرة أكبر من تلك التي حدثت، ما حدث في غزة لن يحدث ذلك بعد الآن”.


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