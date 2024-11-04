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توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار قريباً

منذ 5 ثواني
توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار قريباً

وطنا اليوم_توقع رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن يتم إقرار الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح الفناطسة في تصريحات له مساء الأحد، أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن زيادة الحد الأدنى.

 

أعرب الفناطسة عن أمله في أن يرتفع الحد الأدنى إلى 300 دينار، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة كانت منذ سنوات. وأكد أن الزيادة المرتبطة بالتضخم قد تكون غير كافية للعمال، حيث يُتوقع أن تكون حوالي 20 ديناراً فقط، بينما الحد الأدنى الحالي هو 260 ديناراً.

 

وأشار الفناطسة إلى أن الاتحاد يأمل في أن تكون الزيادة مجزية بالنظر إلى ارتفاع الأسعار ونسب التضخم محلياً، مشدداً على أن زيادة 20 ديناراً لن تلبي توقعات العمال. وذكر أن المعدل العالمي يشير إلى أن الحد الأدنى يجب أن يكون حوالي 60% من متوسط الأجور، الذي يبلغ في الأردن 570 ديناراً، مما يعني أن الحد الأدنى “العادل” يجب أن يكون 340 ديناراً.

 

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أن الدراسات المختلفة توصي برفع الحد الأدنى للأجور، وأشار إلى أن الغرفة تدعم هذه الزيادة لتحقيق حقوق العمال مع مراعاة نسب التضخم. وأوضح الجغبير أن الاجتماعات المقبلة ستناقش مقدار الزيادة المتوقعة، مع تأكيد عدم تناول تفاصيل الزيادة في الاجتماع الثلاثي الأخير.


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