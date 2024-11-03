بريزات : البترا خسرت أكثر من 80% من زوارها بسبب الحرب على غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي اقليم البترا فارس بريزات، إن الحرب على غزة، كان لها أثر كبير على السياحة في البترا، حيث تراجع أعداد الزوار بشكل لافت منذ أكثر من عام، إذ خسرت البترا أكثر من 80% من زوارها الأجانب منذ بداية الحرب.

وأضاف بريزات الأحد، أن الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا، تأتي ثمرة تعاون طويل الأمد بين السلطة و”جايكا” وكالة الانماء الدولية اليابانية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع المنتجات السياحية في منطقة البترا وإثراء تجربة السائح.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية، تمتد على عدد من المحاور، أهمها؛ ادماج المجتمع المحلي بعملية التنمية السياحية من خلال تطوير منتجات سياحية تعتمد بشكل أساسي على ثقافة المجتمع المحلي لتنويع الخدمة المقدمة للسائح وإثراء تجربته، بما يسمى اليوم بالسياحة الاستكشافية، وتطوير المسارات البيئية والزراعية التي يستطيع الزائر أن يستمتع فيها في البترا.

كما تستهدف الخطة، وفق بريزات، التسويق الإلكتروني وزيادة حجم العمليات الالكترونية في المنطقة بحيث تهدف إلى عمليات بدون أوراق، بالإضافة إلى استكشاف أسواق جديدة.

وبين أن الأوضاع في الشرق الأوسط فرضت على السلطة، تنويع المنتجات السياحية، وتنويع الأسواق، وهذا جزء من هذه الخطة الاستراتيجية، بحيث تستهدف أسواق جديدة مثل أسواق اسيا الوسطى وأسواق اسيا وجنوب شرق اسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى تطوير المنتجات السياحية الثانوية، إضافة للسياحة الثقافية وسياحة الاثار تطوير المنتجات السياحية الإيمانية مثل الحج الاسلامي والحج المسيحي إلى الأردن، وسياحة المغامرة التي تحتاج الى كثير من التطوير.

ولفت بريزات، إلى أنه تم تطوير وإعادة تأهيل 27 مسارا داخل المحمية الأثرية، وفي أطرافها أيضا.

وأوضح أن القيمة الإجمالية للخطة؛ غير واضحة حاليا، إذ تقوم السلطة بإعداد دراسة تفصيلية على كلفه تنفيذ مثل هذه الخطة، والتي ستمتد لسنوات عديدة، بحيث تغطي التكلفة عدة محاور تحتاج إلى تمويل خصوصا في موضوع الطاقة السياحية الخضراء وتطوير كافة فنادق البترا لتكون فنادق خضراء ومستدامة وصديقة للبيئة، اضافه إلى عمليات النقل داخل المنطقة.