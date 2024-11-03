الأرصاد تحذر من خطر تشكيل السيول وهطول البرد

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل السيول نتيجة الظروف الجوية السائدة في المملكة.

وأكدت في بيان اليوم الأحد، ضرورة الابتعاد عن مناطق الأودية وأماكن تجمع المياه، بسبب خطر تشكل السيول، وهطول البرد، لتجنب أي أضرار أو مخاطر قد تنتج عن الظروف الجوية.

وقالت إن صور الأقمار الصناعية تظهر وجود غيوم رعدية في مناطق البادية الشمالية الشرقية وشمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.