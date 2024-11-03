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تشكيل لجنة للتحقيق في تفاصيل حادث وفاة طالبين بمادبا

منذ دقيقة واحدة
تشكيل لجنة للتحقيق في تفاصيل حادث وفاة طالبين بمادبا

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها شكّلت لجنة للتحقيق في تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأحد في إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة مأدبا وأسفر عن وفاة طالبين للكشف عن ملابساته ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وأشارت إلى وجود تعليمات وزارية تمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وتشدد على ضرورة إبعاد الطلبة عن بوابات الدخول، مؤكدةً أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.


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