وفاة طفلة وإصابة فتاة سحبتهما مياه الأمطار في البلقاء

وطنا اليوم:تعاملت طواقم الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني البلقاء اليوم مع حادثة سقوط فتاة وطفلة، سحبتهما مياه السيل في محافظة البلقاء، إذ تمكنت فرق الغطس من إنقاذ الفتاة فيما تم العثور على الطفلة متوفاة بعد عمليات بحث وتفتيش لمسافة 7 كيلومترات.

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن الحادثة وقعت أثناء وقوف كلاهما بالقرب من مياه السيل الذي تشكل بفعل مياه الأمطار في أحد مجاري الأودية، إذ جرفتهما المياه التي عادة ما تكون محملة بالطمي والأتربة.

وقال الناطق الإعلامي إن سرعة الاستجابة للبلاغ والوصول إلى الموقع كان لها الأثر الأكبر في إنقاذ الفتاة التي تم وصفت حالتها بالمتوسطة، وتم التعامل معها من خلال فرق الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما واصلت فرق الإنقاذ وفرق الغطس البحث عن الطفلة التي تم العثور عليها متوفاة.

وكانت مديرية الأمن العام أكدت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترات عدم الاستقرار الجوي، وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية، أو المجازفة بقطعها، مشددة على ضرورة الالتزام بالإرشادات، نظراً لخطورة مثل هذه المواقع، وقد يحاول البعض الاقتراب منها بهدف التصوير أو الفضول.

كما وأكدت المديرية على ضرورة طلب المساعدة وبالسرعة الممكنة من خلال هاتف الطوارئ الموحد (911)، وعدم المغامرة بالاندفاع العاطفي لإنقاذ الشخص الغريق دون الإلمام بقواعد الإنقاذ، لما قد يشكله من خطر مضاعف، وتدعو الله أن يتغمد الطفلة المتوفاة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابة بالشفاء