الخطوط الجوية الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

وطنا اليوم:ألغت الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى أبريل/نيسان 2025، على وقع مخاوف من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية الأحد إن شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ألغت رسميا جميع عملياتها في تل أبيب حتى أبريل 2025″.