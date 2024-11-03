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بنك القاهرة عمان يفتتح فرعه الجديد في تاج مول

منذ ساعة واحدة
بنك القاهرة عمان يفتتح فرعه الجديد في تاج مول

وطنا اليوم_عمان – عزز بنك القاهرة عمان شبكة فروعه في المملكة بتدشين فرعه الجديد في الطابق MK داخل المجمع التجاري (تاج مول) والكائن في عبدون.

 

ويقع الفرع الجديد داخل أحد المولات الضخمة في عمان ويشتمل على محلات تجارية ذات اغراض متعددة وموظفين وعاملين عدا عن الاف المتسوقين يوميا.

 

وتحاكي الاعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك.

 

ويوفر البنك في فرع تاج مول جهاز صراف يعمل على خدمة عملائه كما يوفر بيئة مصرفية مميزة تناسب حاجة العملاء وتختصر عليهم الجهد والوقت من خلال تنفيذ عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم.


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