حسّان يواصل لقاءاته مع النواب في رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:يواصل رئيس الوزراء جعفر حسان لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلس النواب الذين فازوا بالانتخابات النيابية، حيث يلتقي اليوم الأحد نواب البلقاء ومأدبا وبدو الوسط.

ويأتي اللقاء الذي يحضره غالبية الوزراء في إطار التواصل مع النواب المنتخبين وتأكيداً على حرص الحكومة على التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ الرؤى الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.

وكان رئيس الوزراء قد عقد ثلاثة لقاءات التقى خلالها نواب محافظات الجنوب والبادية الجنوبية، ومحافظات الشمال، والمفرق والزرقاء والبادية الشمالية، فيما سيلتقي لاحقاً نواب محافظة العاصمة.