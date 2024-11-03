زخات من الأمطار على أحياء بالعاصمة عمان وتنبيه من الانزلاقات

وطنا اليوم:تتأثر أجزاء مختلفة من العاصمة عمّان وعدد من مُحافظات الشمال الآن بسحب ركامية رعدية تترافق بهطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القليلة القادمة.

وسيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً مع احتمال لهطول زخات من الأمطار وتكون درجة الحرارة العظمى 18°م وهي أقل بـ4°م من أمس السبت.

وسيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً مع احتمال لهطول زخات من الأمطار وتكون درجة الحرارة الصغرى 12°م وهي مشابهة لليلة أمس.

وترصد آخر صور الأقمار الإصطناعية ورادار الأمطار بحسب موقع طقس العرب تطور كميات متفاوتة من السُحب الركامية الرعدية في هذه الأثناء في سماء الأجزاء الشمالية والوسطى من الأراضي الفلسطينية، وتُظهر ذات الصور تحركها تدريجياً باتجاه المملكة، ما يرفع من احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار في شمال ووسط المملكة خلال الساعات القليلة القادمة.

يُذكر أن الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة تتأثر اليوم بفرص للأمطار نتيجة تدفق تيارات غربية رطبة نحو المنطقة، قادمة من البحر الأبيض المُتوسط، تعمل على تشكل السُحب وهطول زخات متفرقة من الأمطار.