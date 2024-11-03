بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

زخات من الأمطار على أحياء بالعاصمة عمان وتنبيه من الانزلاقات

منذ 56 ثانية
زخات من الأمطار على أحياء بالعاصمة عمان وتنبيه من الانزلاقات

وطنا اليوم:تتأثر أجزاء مختلفة من العاصمة عمّان وعدد من مُحافظات الشمال الآن بسحب ركامية رعدية تترافق بهطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القليلة القادمة.
وسيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً مع احتمال لهطول زخات من الأمطار وتكون درجة الحرارة العظمى 18°م وهي أقل بـ4°م من أمس السبت.
وسيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً مع احتمال لهطول زخات من الأمطار وتكون درجة الحرارة الصغرى 12°م وهي مشابهة لليلة أمس.
وترصد آخر صور الأقمار الإصطناعية ورادار الأمطار بحسب موقع طقس العرب تطور كميات متفاوتة من السُحب الركامية الرعدية في هذه الأثناء في سماء الأجزاء الشمالية والوسطى من الأراضي الفلسطينية، وتُظهر ذات الصور تحركها تدريجياً باتجاه المملكة، ما يرفع من احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار في شمال ووسط المملكة خلال الساعات القليلة القادمة.
يُذكر أن الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة تتأثر اليوم بفرص للأمطار نتيجة تدفق تيارات غربية رطبة نحو المنطقة، قادمة من البحر الأبيض المُتوسط، تعمل على تشكل السُحب وهطول زخات متفرقة من الأمطار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:14

المستشفى الميداني الأردني غزة 80 يباشر أعماله شمال قطاع غزة

16:10

الشؤون الفلسطينية: أونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي

15:45

مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ الحاخام الصهيوني

15:42

أهم فعاليات أورنج الأردن لشهر تشرين الأول

15:21

الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

15:17

27 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:05

أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني

15:02

في مشهد نادر.. الثلوج تكسو ملعب الجوف بالسعودية

14:52

استثمار الضمان يطلق بوابة للفرص العقارية

14:23

تل أبيب تهدد بغداد : أوقفوهم وإلا

14:15

بعد وقوع 3 زلازل متتالية في إثيوبيا .. هل ينهار سد النهضة ؟

14:13

الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024