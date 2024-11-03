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المستشفى الميداني الأردني غزة 80 يباشر أعماله شمال قطاع غزة

منذ 4 ثواني
المستشفى الميداني الأردني غزة 80 يباشر أعماله شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني (غزة/80) اليوم الأحد استقبال المراجعين والمرضى في شمال قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.
وقال قائد القوة: “إن المستشفى يجسد حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، للوقوف معهم جراء الحرب الدائرة”، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى باشرت منذ ساعات صباح اليوم الأحد، أعمالها في استقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية.
من جهته، قال مدير المستشفى: “نتشرف اليوم، ككادر طبي وتمريضي، بأن نترجم رسالة طبية وإنسانية في المستشفى الميداني الأردني، الذي يضم العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية المتميزة، التي تعاملت بدقة تامة واحترافية مع مئات المرضى والمراجعين، من خلال عيادات متكاملة تغطي مختلف التخصصات الطبية، لتؤدي مهامها الإنسانية تجاه الأهل في القطاع على مدار الساعة”.
بدورهم عبّر المراجعون والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تبذله من جهود متواصلة وما تقدمه من خدمات طبية وإنسانية لهم.


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