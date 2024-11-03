الشؤون الفلسطينية: أونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، الأحد، إن أونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي، وهذه الإجراءات الإسرائيلية باطلة هدفها القضاء على الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.

وبين خرفان أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء خرفان مدير عمليات أونروا في الأردن أولاف بيكر لبحث أبرز احتياجات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجههم.

وأكد خرفان في بيان صحفي الأحد، ضرورة زيادة عدد عاملي النظافة في المخيمات، وأهمية الزيارات الميدانية المشتركة للمخيمات ولقاء رؤساء لجانها للوقوف على متطلبات أبناء المخيمات وحل مشاكلهم.

وثمن خرفان جهود الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تعرقل عملها، مؤكدا استمرارية الحكومة في دعم أونروا على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، ثمن بيكر جهود الحكومة الأردنية في دعمها المستمر لـ أونروا وحشد الدعم الدولي لها، مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء لمخيم حطين والاطلاع على أبرز الاحتياجات والتحديات فيه.