27 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيدا و86 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ394 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,341 شهيدا و102,105 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.