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أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني

منذ ساعتين
أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني

وطنا اليوم:أدَّى أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، القَسَم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الأحد، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.
وأدَّى القسم القانوني، سنداً لأحكام المادَّة (7 / ج) من قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، كلٌّ من: نائب رئيس السُّلطة الدكتور شاكر أحمد العدوان، ومفوَّض إدارة المحميَّة المهندس يزن المحادين، والمفوَّض المهندس محمَّد، عودةالله الهباهبة.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ورئيس مجلس مفوَّضي إقليم البترا التَّنموي السِّياحي الدكتور فارس بريزات.


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