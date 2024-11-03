استثمار الضمان يطلق بوابة للفرص العقارية

وطنا اليوم:أطلق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بوابة عبر موقعه الإلكتروني لعرض عدد من فرص الاستثمار العقاري لأراض مملوكة للضمان في مواقع استراتيجية مميزة.

وتهدف هذه الخطوة وفق بيان للصندوق اليوم الأحد، إلى تعزيز الاستثمار العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مشاريع جديدة ومرافق متعددة الاستخدام، كما ستسهم في تنويع مكونات المحفظة العقارية للصندوق، وتوفير فرص استثمارية جديدة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وتتضمن البوابة كمرحلة أولى الإعلان عن 14 فرصة استثمارية لأراض بمساحات مختلفة ذات تنظيم تجاري متعدد، وسكني وزراعي ضمن محافظات العاصمة والزرقاء وعجلون والعقبة، حيث تتيح معلومات حول مواقع قطع الأراضي، ومساحتها وتنظيمها، ومعلومات أخرى تفيد المهتمين وتمكنهم من تحديد الخيارات الاستثمارية الأنسب لإنشاء مشاريع جديدة عليها.

وسيجري تحديث النافذة على مراحل، بحيث ستتضمن المرحلة اللاحقة الإعلان عن فرص استثمارية في أراض جديدة، إضافة إلى تأجير مساحات من المجمعات التجارية المملوكة للضمان الاجتماعي في عدة محافظات.

ودعا الصندوق الراغبين للاستثمار الاطلاع على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ( https://www.ssif.gov.jo/Invest_Opp.aspx).

يشار إلى أن قيمة محفظة الاستثمار العقاري وصلت إلى 872 مليون دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وتتكون من أراض ومجمعات تجارية، إضافة إلى تأجير العديد منها لمستثمرين، وبعضها تأجير لفترات طويلة الأجل على نظام BOT